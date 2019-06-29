» بيرو تصعق أوروجواي وتتأهل لنصف نهائي "كوبا أمريكا"

29 يونيو 2019 - 11:50 م

حقق المنتخب البيروفي، السبت، مفاجأة كبرى بالتأهل لنصف نهائي بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).



وأطاحت بيرو بمنتخب أوروغواي من ربع النهائي بالتغلب عليه بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة.



شهدت المباراة سيطرة كبيرة من جانب أوروغواي مع ضغط هجومي متواصل، وكان الشوط الأول متوسط المستوى من الجانبين، وإن كانت الخطورة الأكبر من أوروغواي التي أهدر لاعبوها العديد من الفرص.



في الشوط الثاني، كشر منتخب أوروغواي عن أنيابه وسط تراجع كبير من المنتخب البيروفي خوفًا من تلقي شباكه لهدف، ويكاد لم يظهر الهجوم البيروفي سوى في كرة واحدة، فيما كان الضغط كبيرًا من أوروغواي.



ورغم الضغط الكبير من أوروغواي لم ينجح في تسجيل أية أهداف، ليلجأ المنتخبان لضربات الترجيح، التي تبتسم لبيرو وتفوز بنتيجة 5-4.



أحرز ضربات الترجيح لبيرو، باولو غيريرو وراؤول رويدياز ويوشيمار يوتون ولويس أدفينكولا وإديسون فلوريس.



فيما سجل لأوروغواي كل من، أدينسون كافاني وكريستيان ستواني ورودريغو بيتانكور ولوكاس توريرا، وأهدر لويس سواريز.

