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متحدث «الرئاسة» يكشف

تفاصيل لقاء السيسي برئيس وزراء اليابان بقمة العشرين

عرب وعالم

السيسي
السيسي

المصريون ـ متابعات

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أول لقاء أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله لليابان من أجل حضور قمة العشرين، كان مع رئيس وزراء اليابان، موضحًا أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وركز بشكل دقيق جدًا على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن اللقاء تطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إن اليابان تُعد من كبرى الدول الخمس المانحة في العالم، ولها مشاريع واستثمارات كبيرة في مصر.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هناك أكثر من 100 شركة يابانية عاملة في مصر بجميع المجالات والتخصصات، وكان هناك نقاش بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان حول عمل هذه الشركات، مؤكدًا أن رئيس وزراء اليابان قدم الشكر للسيسي على تسهيل عمل هذه الشركات في مصر.
وأوضح راضي أن الرئيس السيسي يعمل على تسهيل جميع المهمات لكل الشركات اليابانية التي تعمل في مصر وإزالة أي عقبة تواجههم، وتم تشكيل لجنة لتسهيل عمل الشركات اليابانية في مصر، وكان هذا محل تقدير وشكر من الجانب الياباني لمصر.

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