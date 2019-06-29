البرهان: سنتفاوض مع الجميع من أجل بناء سودان جديد

29 يونيو 2019 - 10:50 م

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن أهل الهامش من دارفور وجنوب كردفان ومواطني الاطراف هم أهل ثورة ديسمبر المجيدة الحقيقيون وأصحاب القضية وهم من عانوا من ويلات السودان القديم في الحرب والنزوح ومظاهر الاستعلاء العرقي، مثمناً تضحياتهم من أجل الثورة.



وقال البرهان، لدى مخاطبته اليوم مهرجان شباب البناء بمحلية أمبدة الحارة 19، إنهم يتطلعون لبناء السودان الجديد الذي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة والمساواة، وذلك بحضور عضوي المجلس العسكري الفريق أول طيار صلاح الدين عبدالخالق، رئيس اللجنة الاجتماعية، والفئوية والفريق شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس والفريق أحمد عبدون حماد والي ولاية الخرطوم المكلف.



وأردف قائلاً: «نريد سودانا جديداً يعترف فيه الجميع بأخطائهم، يعترف فيه المؤتمر الوطني بأخطائه في حق الشعب السوداني، والاحزاب الاخرى أيضاً تعترف بأخطائها، سودانا لا وجود فيه للجلابي أو أحزاب تنظر للناس نظرة نمطية أو على أساس طبقي وسنكمل مشوار الثورة معكم وليس مع الاحزاب التي تدعي تمثيل أهل الهامش وتتاجر بدمائهم».



وزاد «سنتفاوض مع الجميع من أجل بناء السودان الجديد، سودان يقوده الشباب ولن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة يرضى عنها الشعب السوداني».



وأوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنهم سيبسطون خدمات الكهرباء والصحة والتعليم والمياه النظيفة لكل أهل الهامش وسكان أطراف المدن، مبيناً أنها أبسط حقوقهم التي يجب أن توفر لهم.

