تعليق ناري لـ "ساويرس" على أزمة المنتخب وعمرو وردة

30 يونيو 2019 - 12:30 ص

انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس أداء منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، معتبرًا أن الفريق كان يسير بحذر في المباراتين السابقتين.



قال في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «دايمًا حاسس إننا ماشيين بحذر، ولست راضيًا عن حال المنتخب».



تطرق إلى أزمة اللاعب عمرو وردة، قائلًا: «أنا أعرفه، لكن لازم يتقرص عشان يعرف إن مستقبله على المحك، وياخد درس، ويعرف إن المرة الجاية مش هتعدي».

