» هذا ما قاله شريف مدكور لريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير

29 يونيو 2019 - 11:30 م

أعرب الإعلامي شريف مدكور عن حزنه الشديد بسبب خبر مرض الإعلامية ريهام سعيد بمرض خطير، وهو مرض بكتيريا الوجه الذي قد يؤدي للوفاة.



وقال شريف مدكور، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «يا ريهام أنا قلبي واجعني عليكي قوي».



وتابع: «الرجاء الدعاء للزميلة العزيزة الصديقة ريهام سعيد، إن شاء الله خير، ريهام قامت بمساعدة ناس كتير وكم الأطفال اللي وفرت ليهم العلاج غير عادي ودايمًا بتشتغل وبتعمل مجهود، أقل حاجة نعملها هي الدعاء والصلاة ليها».

