» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 74 سنة

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جليفون
جليفون

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محمود جليفون

توفي أمس الفنان محمود جليفون عن عمر يناهز 74 سنة .

وكشفت نقابة المهن التمثيلية عن عدم إقامة عزاء للراحل مؤكدًا أنه تم الصلاة عليه ودفنه وأن أسرته سوف تتلقى فيه العزاء تلغرافيا.

محمود جليفون من مواليد 7 مارس 1945، شارك في عدد كبير من المسلسلات والسهرات التليفزيونية، منها: الجزء الأول من مسلسل "العصيان" بطولة الفنان محمود ياسين، "عائلة الأستاذ شلش" بطولة الفنان صلاح ذو الفقار، "تاجر السعادة" بطولة الفنان خالد صالح، "الراية البيضا" بطولة الفنان جميل راتب والفنانة سناء جميل.

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