سعر الدولار يستقر بالبنوك عند هذا الرقم

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استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، وبلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.

وسجلت العملة الخضراء في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك بلوم، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي اليوناني نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.

كما سجل في كل من بنك البنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، وبنك سئيب، والمصرف المتحد، وبنك مصر إيران، وبنك التنمية الصناعية نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.


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