  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:29 ص
بحث متقدم
المنتخب

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

نوح

نوح: باختصار لولا 30 يونيو "لا كنتم ولا كنا"

مصريين

الجالية المصرية بنيويورك تحيي الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

ترامب وطليقته

تصريح صادم لطليقة "ترامب"

المحيط

مفاجأة.. الكشف عن أكبر خزان للمياه العذبة تحت المحيط

كارلوس غصن

زوجة إمبراطور نيسان تفاجئ زعماء قمة العشرين بهذا الأمر

ارشيف

أمير سعودي يظهر كمُلحن بجدة

دولار

سعر الدولار يستقر بالبنوك عند هذا الرقم

كهربا

خبير لوائح يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال "كهربا" للأهلي

تيشيرت عمرو طارق

شاهد .. لاعب مصري شهير يعلن دعمه للشواذ جنسيا

مفاجأة.. الكشف عن أكبر خزان للمياه العذبة تحت المحيط

عرب وعالم

المحيط
المحيط

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

المغامسي يفجر مفاجأة مدوية عن دفع "الدية"

#

بالفيديو.. بطلة ملاكمة سعودية تكشف مفاجأة عن مبارياتها

#

مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

#

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

كشف باحثون عن وجود "كنز مائي" تحت مياه المحيط الأطلسي، قبالة ساحل نيوجرسي، وتوقعوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية "ادخارا" مهما للمستقبل في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.

ووفقًا لموقع "nzherald"، فإن تقديرات علمية ترى أن المياه العذبة الموجودة في المكان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض سباحة، وهو رقم هائل.

ويرجح الباحثون، في ورقة بمجلة "نيتشر" العلمية، أن يكون هذا الحوض هو الأكبر من نوعه في كوكبنا، وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن 2800 كيلومتر مكعب، أغلبها من المياه العذبة.

ويرى العلماء أن المياه الجوفية الموجودة في مواقع من هذا القبيل، قد تشكل حلا في المستقبل لأزمة المياه، لاسيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار وينتظر أن يصلوا إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول سنة 2050.

وتعاني عدة دول في العالم مثل الهند، أزمة مياه حادة، في الوقت الحالي، ويرتقب أن ينفد الماء من 21 مدينة، بحلول سنة 2021، والمقلق في الأمر أن 100 مليون نسمة يعيشون في هذه الحواضر.

وتم اكتشاف الحوض المائي من قبل باحثين في جامعة كولومبيا بنيويورك ومعهد "وودز هول" لدراسة المحطيات، خلال عملية استطلاع بساحل الشمال الشرقي من الولايات المتحدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» إسرئيل تعتقل وزيرا فلسطينيا
» تعرف على موعد ظهور "جريشة" بكان 2019
» الحر يحصد أرواح 4 أشخاص بفرنسا
» تعرف على خطوات الحجز في الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي
» شاهد .. الفنان الوحيد الذي قدم العزاء في محمد أبو الوفا بالفيوم
» تعليق ناري من "مرتضى" على انتقال "كهربا" للأهلي
» نشر صورة مؤلمة لفنان شهير من داخل المستشفى
» وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 74 سنة
» كهربا يلمح إلى انتقاله للأهلي بصورة جديدة
» هذا ما قاله شريف مدكور لريهام سعيد بعد إصابتها بمرض خطير
» "أديب": هذا هو السبب الحقيقي لنجاح ثورة 30 يونيو

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة