» تعرف على موعد ظهور "جريشة" بكان 2019

30 يونيو 2019 - 09:53 ص

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مباراة منتخبي كينيا والسنغال، للحكم المصري جهاد جريشة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية مصر.

ويقود «جريشة» في مباراته الأولى بعد رفع الإيقاف عنه من قبل "كاف"، طاقمًا تحكيميًا يضم محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وأمين عمر حكما رابعا.

ويلتقي السنغال كينيا، غدًا على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالأمم الأفريقية.