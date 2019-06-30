نوح: باختصار لولا 30 يونيو "لا كنتم ولا كنا"

30 يونيو 2019 - 10:17 ص

قال المحامي والحقوقي مختار نوح، إنه لولا حدوث 30 يونيو، لحدث الكثير من الكوارث، وأمور أخرى لا يحمد عقباها، مؤكدًا أنه لولا 30 يونيو لا كنتم ولا كنا، مستنكرًا: "هل تريدون دليلاً على أن مصر محروسة بربها فقط".





وتساءل نوح على حسابه في فيس بوك: "فماذا لو لم تكن في حياتنا 30 يونيو"، مضيفًا: "طبعًا كان سيستمر حكم الإخوان ويومئذ سيتم سحل كل من يختلف معهم فكريا لأنهم سحلوا وقتلوا العديد من المختلفين معهم وكانوا هم الاتهام والمحكمة والإعدام".

وتابع قائلاً: "لو لم تكن 30 يونيو لن تكون حزبية ولا تشريعية ولا تنفيذية وإعلانهم الدستوري لهو خير دليل والذي نص علي أن قرار رئيسهم فوق القانون والقضاء.

وتساءل نوح: هل من مسيحي كان يجرؤ علي دخول كنيسته، طبعًا لن يدخلها إلا لإطفاء الحريق المشتعل بالتفجيرات وأن ينقل جثث الضحايا إن استطاع ومن نسي فمدينة ملوي لن تنسي وأسيوط ستذكره وسوهاج ستقدم له الدليل ومن منكم كان سيصلي في مسجد لم يحصل علي الرضا والسماح وشهداء مسجد الروضة ومبناه يهاجمنا في أحلامنا والجثث الثلاثمائة يصرخ ذووهم حتي الآن ومن منكم كان سيسير في شارعه فيأمن الخطف أو القتل وشعار" سلامة الخاطفين والمخطوفين "سجل حروفه في كتب التاريخ ومن منكم كان سيجتهد في العلم أو في الدين حتي لو أخطأ والردة في انتظاره .

وتابع في حديثه: لولا 30 يونيو في التاريخ والوجود لانتقلت آثاركم إلي قطر، وضاعت حلايب وشلاتين ولضاعت سيناء وكما احتلت حماس غزة بقوة السلاح وألغت الانتخابات فيها كانت ستحتل حماس سيناء أيضًا ولن يأمر القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو رئيس الجمهورية وقتئذ إلا بحمايتهم.