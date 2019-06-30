السيسي: 30 يونيو أعظم يوم فى تاريخ مصر الحديث

30 يونيو 2019 - 10:41 ص

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو قائلا: "إن مصر تحتفل بعيدها السادس لذكرى ثورة 30 يوينو، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هب منتفضًا للدفاع عن هويته.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، بأنه على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بمصر في 2013، إلا أنها من أعظم أيام تاريخ مصر الحديث.

وتابع، الشعب المصري شعبًا أصيلا، فثورة 30 يونيو تعبر عن أقوى الثوابت المصرية، : معقبا "أن ولاء المصريين لمصر هى حقائق لا تتغير بالزمن".



