السيسي لـ المصريين: "جئت اليوم لأجدد العهد معكم"

30 يونيو 2019 - 10:52 ص

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بالحفاظ على الوطن، مؤكدًا العمل من أجلهم، قائلاً: "جئنا لنجدد العهد في حفظ وصون مصر لنبني وطنا لأبنائنا وأحفادنا يضمن تحقيق أحلامهم كافة".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الأحد، مخاطبًا المصريين: "كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان واستقرار وتقدم"، موجهًا تحية تقدير للشعب المصري".

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كلمته بـ"تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

ويحتفل الشعب المصري اليوم بمرور الذكري السادسة لثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان".