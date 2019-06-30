» قرار جديد فى قضية ذبح فتاة بسبب ليلة حمراء

30 يونيو 2019 - 10:52 ص

قررت نيابة العمرانية إخلاء سبيل طالب ثانوي زراعي بكفالة 5 آلاف جنيه بعدما اتهمته بتعاطي المواد المخدرة واستبعدته من جريمة قتل وذبح فتاة داخل شقة بالعمرانية بعدما أقر أن المتهم الأول هو من قام بذبح الفتاة لرفضها ممارسة الجنس معه.

وأمرت النيابة برئاسة المستشار إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية بحجز ستورجي على ذمة التحريات في اتهامه بذبح الفتاة بعد اختلاف على ممارسة الرذيلة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، تفاصيل ارتكاب شابين لجريمة ذبح فتاة داخل شقة في العمرانية، حيث تبين أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا بوجود آثار دماء أمام شقة مغلقة منذ فترة طويلة، فانتقلت مباحث قسم العمرانية وتبين وجود آثار دماء أمام باب الشقة وعلى سلم العقار.