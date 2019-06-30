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برلماني: زيادة الموازنة المخصصة لمحافظة مطروح

مال وأعمال

النائب صلاح عياد
النائب صلاح عياد

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الرئيس

السيسي

مطروح

أكد النائب صلاح عياد، عضو مجلس النواب، أن جهود اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح الحالي في دفع عملية التنمية بالمحافظة، أسفرت عن  نقلة نوعية بشهادة جميع أهالي مطروح، كما ساهم بشكل كبير في زيادة الموازنة المخصصة للمحافظة.

وقال "عياد" في تصريح له، إن مطروح تشهد طفرة عديدة في شتى المجالات، وتحقق رؤية الرئيس السيسي على أرض الواقع من خلال معالجة كافة المشاكل والأزمات المزمنة بالمحافظة، مضيفا أن دور الجهاز التنفيذي بالمحافظة مع أعضاء النواب هو دور تكاملي، ووجود اللواء الغرابلي سهل العديد من العراقيل بإعتباره رجل الإنجازات والمهام الصعبة.

وأضاف "نائب مطروح"، أن هذه الشهادة ليس نفاق او تملق للواء الغرابلي ولكن شهادة في حق رجل يعمل في صمت وبدون شوه إعلامي من أجل محافظة مطروح، مضيفا " سنكون أول من يشير إلى وجود أخطاء في حالة حدوثها فكل ما يهمنى هو مصلحة وطننا وأهلنا في مطروح.

وأشار إلى أن محافظ مطروح نجح في زيادة الاعتماد والمخصصات المالية لمحافظة مطروح من أجل مواصلة العمل ومعالجة كافة المشاكل الموجودة بالمحافظة، مؤكدا أن مطروح سيكون لها شأن اخر على كافة الأصعدة الفترة القادمة.


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