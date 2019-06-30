» عائلة "إيلان" ترفض إنتاج الفيلم السينمائي

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ايلان كردي
ايلان كردي

متابعات-علا خطاب

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رفضت عائلة الطفل السوري، إيلان كردي، الذي أصبحت صورته رمزًا عالميًا لأزمة الهجرة نحو أوروبا سنة 2015، تصوير فيلم حول ملابسات غرقه المأساوي.

وقالت عمة "إيلان"، تيما كردي، المقيمة في مدينة فانكوفر الكندية لقناة "سي بي سي" إن "قلبها مفطور وهذه الفكرة مرفوضة"، مضيفة أن "العائلة لم تُستشر حول الفيلم".

وأكدت عمة إيلان أن والد الطفل المقيم في العراق، عبد الله كردي، هو من أخبرها بموضوع الفيلم، مضيفة "لقد اتصل بي وكان يبكي، وقال لي أنه لم يكن يتصور أن ابنه الميت سيعود إلى الحياة مجددا (من خلال الفيلم)".

يذكر أن الفيلم "Aylan Baby: Sea of Death " (عزيزي إيلان: بحر الموت) يجري تصويره حاليا في تركيا، ومفترض أن يلعب الممثل الأميركي، ستيفن سيغال، أحد الأدوار فيه.

وكان مخرج الفيلم التركي، عمر ساريكايا، نشر صورا خاصة بالفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد أن فيلمه يركز على أزمة اللاجئين بشكل عام، مضيفا أنه "لا يمكنه تغيير عنوان الفيلم الآن".

وفي العام 2015، وجدت جثة الطفل إيلان مرمية على شاطئ في تركيا، حيث غرق مع العديد من أفراد عائلته أثناء محاولتهم بلوغ جزيرة يونانية، وقذفت أمواج البحر الجثة إلى الشاطئ.

وأثارت صورة إيلان الغريق وقتها تعاطفا عالميا دفع الاتحاد الأوروبي إلى فتح حدوده مؤقتا أمام تدفق اللاجئين السوريين.


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