» 5 مميزات جديدة لـ "واتس آب" تعرف عليها

30 يونيو 2019 - 12:37 م

تواصل شركة واتس آب، الحفاظ على مركز الصدارة، من خلال الدفع بتحديثات بها ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم.

وتقوم الشركة باختبار كل هذه الميزات الجديدة في إصدارها التجريبي من التطبيق قبل طرح الميزة لكل المستخدمين.

وفيما يأتي قائمة بالميزات المقبلة التي ستتاح قريبًا لمستخدمي "واتس آب":

سيتيح التطبيق للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرةً على قصص فيس بوك ”FacebookStories “ على غرار الطريقة التي يمكن للمستخدمين القيام بها على "إنستجرام".

ولتمكين هذه الميزة يستخدم واتساب واجهة "API " لمشاركة بيانات "فيس بوك"؛ ما يتيح للمستخدمين عدم ربط حساب واتساب الخاص بهم بملفهم الشخصي على "فيس بوك" لنشر القصص، ويتم حاليًّا اختبار هذه الميزة على نظام أندرويد فقط.

الوضع الليلي

يعمل ”واتس اب“ حاليًّا على توفير ميزة الوضع المظلم لتطبيقه، ووفقًا للتقارير سيطلق على هذا الوضع الجديد"Night Mode “، ومثلما يحدث في الوضع المظلم في نظام أندرويد سيصبح المظهر الرئيس للتطبيق أسود اللون.

وسيساعد ذلك الهواتف الذكية المزودة بشاشات ”OLED “ على إطالة عمر البطارية، كما سيكون مريحًا لعيون المستخدمين في حالات الإضاءة الخافتة.

ميزة "QR Code "

ستسمح تلك الميزة الجديدة للمستخدمين بإضافة جهات اتصال إلى هواتفهم الذكية عن طريق فحص "QR code " للمستخدمين الآخرين.

وعندما تعمل هذه الميزة سيتم منح كل مستخدم رمز "QR " مميزًا يمكن للآخرين فحصه وإضافته إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بهن وهذه الميزة متاحة بالفعل على تطبيقات مثل "WeChat ".

تصميم الألبوم

ستحصل قريباً نسخة "واتس اب" على أجهزة "iOS " على تصميم أكثر نظافة للألبوم، فمع التحديث المقبل سيبدأ واتساب في تجميع صور متعددة في فقاعة واحدة على "WhatsApp Chats" ، وإضافة إلى ذلك سيعرض التطبيق عددًا من الصور الموجودة في فقاعة ألبوم.

حماية صورة الملف الشخصي

رأينا أخيرًا هذه الميزة تعمل على نظام أندرويد وستتاح قريبًا على نظام ”iOS “، وستساعد هذه الميزة في حماية صورة الملف الشخصي للمستخدمين من قيام الآخرين بتنزيلها، وبعد تنشيط هذه الميزة لن يتمكن المستخدمون -أيضًا- من التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين.