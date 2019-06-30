محطات مبكية.. «فضل» يرفع شعار "أنا ضد الكسر"

30 يونيو 2019 - 12:38 م

«ابن مصر.. ضد الكسر»، شعار رفعه محبو اللاعب محمد فضل الفترة الأخيرة، باعتباره أصغر رئيس تنفيذي لأكبر بطولة أمم في تاريخ أفريقيا فى نسختها الـ 32 والمقامة على أرض مصر، بعد أن ساهم بشكل كبير فى خروج افتتاح بطولة الأمم بشكل أكثر من رائع بشهادة عالمية، فضلاً عن متابعته اليومية لكل ما يحدث بجميع الاستادات المستضيفة للبطولة.

قرار تعيين "فضل" مديرًا للبطولة، قوُبل بعدم الرضا من قبل العديد بسبب صغر سنة تارة، وقلة خبرته تارة أخرى.

"فضل" ولد عام 1981، بمركز المنصورة محافظة الدقهلية، تخرج فى كلية الحقوق قسم لغة إنجليزية جامعة القاهرة، مر بالعديد من التجارب فى حياته الشخصية والكروية، لعل من أبرزها أنه رفض منصب وكيل نيابة، حبا وعشقا فى جنون الساحرة المستديرة وبحثًا عن مداعبتها وهز الشباك فى المستطيل الأخضر.

بدأ ناشئًا فى الصيد، وانتقل منه للأهلى موسم 1997 بعد مشاركته مع منتخب الناشئين فى كأس العالم بالقاهرة"1997"، ولعب للعديد من الأندية المصرى والإسماعيلى والمقاولون وسموحة بخلاف الأهلى وكاظمة الكويتى واستطاع أن يسجل "104" أهداف فى رحلته مع الساحرة المستديرة بواقع الإسماعيلى "32" هدفا، المقاولون "24" هدفا، الأهلى "22" هدفا، كاظمة الكويتى "8" أهداف، المصرى "7" أهداف، الاتحاد "6" أهداف، سموحة "3" أهداف، الإنتاج الحربى "هدفين".

تلقى صدمات بالجملة فى حياته فرغم تقبله فكرة الرحيل عن جدران القلعة الحمراء وتنقله بين الأندية الأخرى، إلا أن حياته الشخصية كانت عبارة عن فصل حزين من المأسى، لعل من أقساها شدة هو تلقيه خبر وفاة شقيقته وكاتمة إسراره فى عز شبابها بعد صراع مع المرض، وقبل أن يحاول لملمه جروحه تلقى خبر وفاة ست الحبايب فى نفس الأسبوع التى فارقت الحياة بعد صدمة وفاة نجلتها فلم تتحمل الخبر المفجع.

وبعدها تلقى "فضل" خبر وفاة والده المستشار فضل الحسينى زهران بمزيد من الأسى فلقد تشتت شمل الأسرة فى فترة قصيرة للغاية.

وظل فضل صامدًا يناطح المأسى ويتحمل المصاعب وألم الفراق مكتفيًا بوجود أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وأبنائه الثلاثة، حيث جاء يوم 31 مايو 2018 ليحمل خبرًا هو الأشد قسوة على قلب أى أب بوفاة نجله الأصغر إسماعيل إثر حادث سيارة أليم أمام أعين والديه وأشقائه.

وتولى منصب مدير لجنة التعاقدات بالأهلى، بعد أن اختاره محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي كمسئول للتعاقدات بالنادي نظرًا لإجادته للغات وثقافته الكروية، وحقق نجاحاً ملموساً قبل أن يفضل الرحيل عن أروقة النادى الذى يعشق ترابه، فى ظل تعرضه للعديد من الانتقادات وافتقاده للخبرة، وهو ما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإقالته.