أنقذ "كوكب الشرق" من موقف صادم.. تعرف على القصة

30 يونيو 2019 - 12:59 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أحد المواقف الطريفة لكوكب الشرق أم كلثوم، التي كانت تتمتع بالذكاء وسرعة البديهة وأيضًا بخفة دم وروح فكاهية بين المقربين منها.

ونشر أحد الحسابات على "تويتر"، يدعي "مها أبو الليل"، أنه في إحدى حفلات الست فوجئت بأحد الجماهير يقول "يا جاموس المغنى" وكررها مرارًا حتى غضبت وكادت تغادر المسرح.. إلا أن عازف الإيقاع حسن أنور وضح لها أن هذا الرجل صعيدي يقلب القاف جيم وأنه يقصد أن يقول "يا قاموس المغنى".

فضحكت الست ونظرت إلى الرجل قائلة "فين العجول اللي تفهم".

وتفاعل الكثيرون مع التغريدة حيث حصدت مئات الإعجابات، حيث علق أحدهم: "أحلي ما في الموقف رد الفعل السريع"، "قصف عنيف من الست".

وعلى عكس ما متعارف عنها من جدية وصرامة، كانت تتمتع "أم كلثوم" بشخصية مبهجة ظهرت في مواقف طريفة، لم يعرفها عنها سوى المحيطين بها، ولم يلمس خفة دمها سوى القريبين منها، ويعتبر القصبي، أقرب من كان في دائرة الست، حيث جمعته معها مواقف عديدة طريفة، كان أشهرها عندما استخدم قلم حبر ليصبغ شاربه الأبيض، وعندما رأته تعجبت وضحكت قائلة: "شوف الراجل رجع شباب بجرة قلم".