  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:03 م
بحث متقدم
اشرف السعد

أول ما فوقت من البنج.. رددت: "اللهم انصر عبدك السيسي"

ام كلثوم

أنقذ "كوكب الشرق" من موقف صادم.. تعرف على القصة

صورة من الفيديو

فيديو يكشف حقيقة إهانة ترامب لرئيس وزراء إسبانيا

محمد فضل مدير التعاقدات السابق بالاهلي

محطات مبكية.. «فضل» يرفع شعار "أنا ضد الكسر"

ارشيف

مساعد وزير الداخلية الأسبق: 30 يونيو نعمة من الله

ارشيف

يفوق الخيال.. «جبن الحمير» الأغلى فى العالم

غزة

جندلمان يهدد غزة بضربة عسكرية واسعة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

الملك سلمان يصدر مرسومًا ملكيًا بشأن الأضرار النووية

ايلان كردي

عائلة "إيلان" ترفض إنتاج الفيلم السينمائي

قتل (تعبيرية)

شاب يذبح عشيقته بسبب إلحاحها فى الزواج منه

فيديو يكشف حقيقة إهانة ترامب لرئيس وزراء إسبانيا

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «ترامب» على إطلاق اسمه على مستوطنة بالجولان المحتل

#

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

#

"ترامب" يكشف عن اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

#

فضيحة.. فيديو مسرب لرئيس ديوان "البشير" مع وزيرة يثير ضجة

ترامب

اسبانيا

قمة العريش

بيدرو سانشيز

رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن الأنباء التي تداولها البعض بشأن إهانته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة العشرين.

وقال "سانشيز" ، إن اللقطة التي رصدتها الكاميرات للرئيس الأمريكي وهو يُشير له بالجلوس على مقعده خلال قمة العشرين بأوساكا وسط اليابان فُسرت بشكل غير صحيح.

وأكد سانشيز، أن ما جرى تداوله في الإعلام لم يكن دقيقًا، وأن ما حصل تم فهمه وتأويله على نحو مغلوط، مقدمًا شكره للرئيس ترامب على إشادته بإسبانيا وقيادتها.

ووفقًا للمعلومات الواردة فإن ترامب قال لسانشيز إن لديه مقعد جيد، حين كان يشير بسبابته، ولم يكن بصدد توجيه الأمر كأنه يقول له اقعد مكانك.

وذكرت مصادر مطلعة أن ما حصل كان "مزحة|، وبالتالي فلا صحة لما أثير بشأن إهانة متعمدة.

 شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية ترسل أولى رحلاتها لخليج نيوم
» صورة لولي العهد السعودي تشعل "تويتر"
» عودة 1.5 ألف لاجئ سورى لوطنهم
» 5 مميزات جديدة لـ "واتس آب" تعرف عليها
» رد غير متوقع من فنانة شهيرة لصحفي طلب الزواج منها
» شاب يذبح عشيقته بسبب إلحاحها فى الزواج منه
» الملك سلمان يصدر مرسومًا ملكيًا بشأن الأضرار النووية
» قرار جديد فى قضية ذبح فتاة بسبب ليلة حمراء
» هاشتاج 30 يونيو يتصدر "تويتر" فى ذكراها السادسة
» إيران تعاند وتهدد أمريكا: لن يتأثر نفطنا
» إسرئيل تعتقل وزيرا فلسطينيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة