فيديو يكشف حقيقة إهانة ترامب لرئيس وزراء إسبانيا

30 يونيو 2019 - 01:04 م

رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن الأنباء التي تداولها البعض بشأن إهانته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة العشرين.

وقال "سانشيز" ، إن اللقطة التي رصدتها الكاميرات للرئيس الأمريكي وهو يُشير له بالجلوس على مقعده خلال قمة العشرين بأوساكا وسط اليابان فُسرت بشكل غير صحيح.

وأكد سانشيز، أن ما جرى تداوله في الإعلام لم يكن دقيقًا، وأن ما حصل تم فهمه وتأويله على نحو مغلوط، مقدمًا شكره للرئيس ترامب على إشادته بإسبانيا وقيادتها.

ووفقًا للمعلومات الواردة فإن ترامب قال لسانشيز إن لديه مقعد جيد، حين كان يشير بسبابته، ولم يكن بصدد توجيه الأمر كأنه يقول له اقعد مكانك.

وذكرت مصادر مطلعة أن ما حصل كان "مزحة|، وبالتالي فلا صحة لما أثير بشأن إهانة متعمدة.

شاهد الفيديو..



