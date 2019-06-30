» السعودية ترسل أولى رحلاتها لخليج نيوم

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وكالات حنان حمدتو

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الطيران المدني

الطائرات

نيوم

بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الأحد، إرسال أولى رحلاتها إلى خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما على البحر الأحمر، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يعد مطار نيوم واحدًا من أحدث وأهم المطارات في منطقة الشرق الأوسط وأميزها جغرافيًا، نظرًا لوقوعه على حدود 3 دول، هي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

ويهدف المطار إلى أن يكون داعمًا لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يُصنف مطارًا تجاريًا.

وتتكون مساحة المطار الإجمالية من 3643 متراً مربعاً؛ فيما يبلغ طول المدرج 3757 متراً، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 كاونترات للجوازات.

وأوضح مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني سليمان بن أحمد البسام، أن "إنشاء مطار خليج نيوم يأتي تحقيقًا للأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة".

وأشار إلى أن المطار يسهم في دعم مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني، عبر خلق منصة لوجستية عصرية وعالمية للمنظمات والأفراد حول العالم، للاستيراد والتصدير، نظرًا لموقعه المميز جغرافيًا.

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