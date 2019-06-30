شاهد.. فيديو نادر عن "مرسى" من أمام منصة الاتحادية

30 يونيو 2019 - 01:46 م

نشر محمود بدر عضو مجلس النواب ومؤسس حملة تمرد، مقطع فيديو، للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي من أمام منصة الاتحادية.

وأذاع الفيديو بيان عزل الرئيس مرسي، وأنه لم يعد رئيسًا شرعيًا لجمهورية مصر العربية.

وعقب بدر على الفيديو بعدة هشتاجات هي: "#فكرهم_ونكد_عليهم #بيان_رقم1 #ذكري_ثورة_يونيو

#يونيو_ارادة_شعب

هذا بالتزامن مع الاحتفالية بالذكرى السادسة لـ 30 يونيو، والتي أكد فيها الرئيس السيسي، خلال كلمته أنه جاء لتجديد العهد مع الشعب المصري، عقب نحاجه في القضاء علي أهل الشر، متعهدًا بمستقبل أفضل.

ووصف الرئيس خلال كلمته ثورة يونيو بأفضل يوم في تاريخ مصر الحديث، وأن ثورة 30 يونيو تعبر عن أقوى الثوابت المصري".

شاهد الفيديو..



