» "الخطيب" يتخذ إجراء هاما لضم رمضان صبحى

30 يونيو 2019 - 03:26 م

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على سفر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد.

جاء قرار رئيس النادي ترجمة لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادي الإنجليزي للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه في إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجى صاحب الخبرة الدولية بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية في الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.