بقرة تقتل رجلاً حاول سرقتها في الهند!

30 يونيو 2019 - 04:27 م

قتلت بقرة رجلاً هنديًا حاول سرقتها في ولاية كارناتاكا الهندية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك نقلاً عن صحيفة "ذا ستار" الماليزية، حيث سرق رجل هندى يدعى جوفيندابا يبلغ من العمر 50 عامًا بقرة من أحد المزارعين ، وبعد قطعه مسافة كيلومترين، حاول الرجل دفع البقرة إلى شاحنته، فما كان منها إلا أن قامت بركله بقوة، توفي على إثرها.

وفى صباح اليوم التالى، عثر السكان المحليون على جثة جوفيندابا على مشارف القرية، وأظهر تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان ضربة على الفخذ.