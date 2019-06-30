حذف فئة جديدة من الدعم.. تعرف عليها

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البطاقات التموينية

علي مصليحي

أعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم صرف أي مقررات تموينية لمن يزيد دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه، و ذلك في إطار خطة الوزارة لاستهداف الفئات المستحقة للدعم، وحذف غير المستحقين.

وأكدت الوزارة ، القضاء علي الانتهازية والاستغلال ، وأن يحصل كل مواطن على حقه كاملًا، مشيرة إلى أهمية وجود نظام يدير منظومة الدعم بشكل منضبط.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحة بقالي تموين بلبيس، خلال لقاء لوزير التموين والتجارة الداخلية بمواطني بلبيس.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قامت بتنقية منظومة الدعم السلعي، وذلك عبر إعلانها عدة من المعايير لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، وذلك من خلال 3 مراحل، وأتاحت التظلم للمحذوفين ممن لا ينطبق عليه أحد المعايير عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر" التابع لوزارة التموين.


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