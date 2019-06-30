مصر الأولى إفريقيًا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

تصدرت مصر دول القارة الأفريقية فى استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وقال تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة "الاونتكاد" التابعة للأمم المتحدة والمنشور على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إفريقيا نجحت في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI ) بالرغم من انخفاض النسب في بقية القارات، حيث ارتفعت التدفقات إلى القارة إلى 46 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة قدرها 11 ? عن العام السابق.

وقال التقرير إنه ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا بنسبة 7? إلى 14 مليار دولار ، كما ظلت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا تليها كلا من جنوب أفريقيا والكونغو والمغرب وإثيوبيا.

وقال التقرير إن لاستثمارات الأجنبية في مصر تركزت في صناعة النفط والغاز، حيث جذبت الاكتشافات المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدراً كبيرًا للغاز في يناير 2019.

بالإضافة إلى ذلك، أعفت مصر الشركات ذات المسئولية المحدودة من شرط تعيين مدراء مصريين.

من المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر العام المالي المنتهى اليوم لنحو 9 مليارات دولار.