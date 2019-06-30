الإعلان عن صفقة القرن للزمالك خلال 48 ساعة

كشف خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، عن موعد الإعلان عن صفقة القرن للقلعة البيضاء، التى سبق وأعلن عنها مرتضى منصور رئيس النادى، وأكد أنها ستكون مفاجأة للشارع الرياضى بأكمله.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على الفيس بوك، قائلاً: "خلال 48 ساعة ستنتهى صفقة القرن واللاعب الرائع للزمالك إن شاء الله".

وكان مرتضى منصور رئيس النادى أكد عن قرب إنهاء صفقة مدوية من الزمالك، وستكون صفقة القرن الحقيقية وستفيد الفريق الأبيض بصورة كبيرة.

وبعد تصريحات مرتضى منصور بدأ جمهور الأبيض فى توقع اسم اللاعب الذى سيكون مفاجأة القلعة البيضاء، فى الميركاتو الصيفى، خاصة أن رئيس النادى قال إن نجليه أحمد وأمير يسيران فى الصفقة بصورة جيدة.

ويأتى التكتم على اسم اللاعب حفاظا على السرية ولتجنب دخول أطراف أخرى تفسد الصفقة، إلا أن الجميع داخل النادى يؤكد أنه لاعب كبير ومميز وسيكون إضافة للقلعة البيضاء.

وبدأت التوقعات تشير إلى اللاعب المنتظر فى ميت عقبة، خاصة أن الزمالك أعلن الموسم الماضى عن التعاقد مع لاعب القرن، وبعدها تم الكشف عن الحصول على توقيع عبد الله السعيد، لاعب الأهلى السابق، والذى انتقل إلى بيراميدز بعد ذلك.

التكهنات لم تتوقف فى القلعة البيضاء فهناك من يرى أن الصفقة هو عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، بينما راح البعض الآخر إلى أن الصفقة هى أحد لاعبى منتخب تونس بترشيح من الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك.

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن اسم اللاعب الذى وصفه مسئولو الزمالك بصفقة القرن.