«القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، برئاسة حاتم جاد الرب، وكيل الوزارة، عن توفير فرص عمل للشباب الخريجين بإحدى شركات القطاع الخاص برواتب مجزية.

وأكدت المديرية حاجة الشركة إلى 200 عامل تجميع وتركيب دبلوم صنايع ميكانيكا برواتب تبدأ من 2500 حتى 6000 حسب الخبرة، و30 عامل لحام دبلوم صنايع برواتب تبدأ من 2500 حتى 6000 حسب الخبرة، وعاملي صيانة كهربائية دبلوم صنايع والمرتب من 3000 حتى 6000 حسب الخبرة.

كما أعلنت الشركة عن حاجتها لـ10 مشرفي إنتاج مؤهل عالي برواتب تبدأ من 3000 حتى 6000 حسب الخبرة، ومحاسبين بكالوريوس تجارة برواتب من 2500 حتى 3500 حسب الخبرة.