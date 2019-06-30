إسلاميون في ذكري 30 يونيو: ثورة تصحيحية استردت مصر من الإخوان

30 يونيو 2019 - 07:37 م

أحيت مصر اليوم، الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013، التي مهدت للإطاحة بحكم "الإخوان المسلمين" بعد عام واحد من وصوله إلى السلطة إثر احتجاجات شعبية حاشدة.

وكان لافتًا انضمام العديد من الإسلاميين إلى المعسكر الداعم لـ "ثورة 30 يونيو"، معتبرين إياها ثورة تصحيحية لثورة 25 يناير وأنها جاءت لتنتزع الحكم من قبضة الإخوان".

وقال خالد الزعفراني، القيادي الإخواني السابق لـ"المصريون": "ثورة 30 يونيو شارك فيها جميع طوائف الشعب المصري بما فيهم الإسلاميون".

وأضاف، أنه شاهد بنفسه في الإسكندرية آلاف الملتحين والسيدات المنقبات يشاركون في ثورة 30 يونيو 2013.

وأشار الزعفراني إلى أن "انفراد جماعة الإخوان بحكم مصر دفع الشعب للخروج عليها، لأنها كانت تقود البلاد إلى نفق مظلم".

من جانبه، وصف عماد أبوهاشم، القاضي السابق المنشق عن جماعة "الإخوان المسلمين"، ثورة 30 يونيو بأنها "ثورة استردت الإسلام من قبضة مختطفيه ومحتكريه والمتاجرين فيه".

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ثورة 30 يونيو هي ثورة إسلامية مقدسة ذكراها عيد للمصرين ولكل المسلمين".

وقال سامح عبدالحميد الداعية السلفي، إن "ثورة 30 يونيو من أعظم ثورات مصر، بل من أعظم ثورات العالم، فيها الشعب المصري العريق وقف صفًّا واحدًا خلف قيادته الواعية، لإسقاط الجماعة الإرهابية التي سعت لأخونة مصر وبسط نفوذها، وأفشل الشعب هذه المخططات، وتحطمت آمال الإخوان على صخرة صمود المصريين".

وأضاف لـ"المصريون": "الجيش والشرطة أثبتا أن مصر عصية على المؤامرات التي تحاول تغيير هويتها وتقسيم أرضها وتمزيق شعبها، وحطما مخططات التقسيم والفوضى التي استهدفت تحويل البلاد إلى نفس مصير دول مجاورة".

وذكر أن "الشعب المصري قد عانى من الأوضاع السيئة في سنة حكم الإخوان، حيث اندلعت أزمات عنيفة في البنزين والسولار، وانقطاع الكهرباء عن البيوت والمصانع والمحلات والمستشفيات، وأزمة المياه في البيوت، واحتكر الإخوان السلطة".

وأشار إلى أن "الرئيس الراحل محمد مرسي أجرى تعديلات دستورية لتحصين قراراته، وفشل مشروعه المسمى بــ "النهضة"، وفشلت خطته الاقتصادية "خطة المائة يوم"، وأضاع الإخوان هيبة مصر في الداخل والخارج، لكن الشعب لم يُمهلهم، وعادت هيبة مصر بجهد شعبها وجيشها".





