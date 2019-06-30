» مدغشقر تتصدر مجموعة الإسكندرية.. ونيجيريا الثانى

30 يونيو 2019 - 08:03 م

حقق منتخب مدغشقر فوزًا كبيرًا على نيجيريا، بهعدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وفي مباراة أخرى أقيمت ضمن ذات المجموعة وبنفس التوقيت فازت غينيا على مدغشقر بنتيجة 2-0 أيضًا على استاد السلام .

وتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية بسبع نقاط لتنتظر ثالث أحد المجموعات الأولى، الثالثة، أو الرابعة، وبقى رصيد نيجيريا 6 نقاط في المركز الثاني، وجاء المنتخب الغيني في المركز الثالث بأربع نقاط لينتظر تحديد موقف أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، وجاء المنتخب البوروندي في القاع بدون نقاط .

مدغشقر ونيجيريا

وتكون تشكيل مدغشقر من: ملفين أدريان، باسكال رازاكانانتينيانا، رومين ميتانير، توماس فونتين، جيروم مومبريس، ماركو إيلايماهاريترا، أنيسيت أندريانانتيناينا، إبراهيم أمادا، كاروليس اندريا، فانيفا أندرياتسيما، لالاينا نومينياناهاري .

وتكون تشكيل نيجيريا من: أكيشوكوا إزنوا، أولا أينا، وليام تروست-إيكونج، ليون بالوجون، شيدوزي أوازيم، بيتر ايتيبو، جون أوبي ميكل، جون أوجوشكوو، أحمد موسى، أوديون إيجالو، صامويل كالو .

استطاع لالاينا نومينياناهاري أن يتقدم لصالح مدغشقر في الدقيقة 13 مستغلًا خطأ من أوجوشكوو الذي أعاد الكرة لزميله في خط الدفاع ليون بالوجون برعونة ليقطعها المنافس ويراوغ الحارس ثم يسدد الكرة في الشباك .

وأحرز كاروليس اندريا ماستينور الهدف الثاني لصالح مدغشقر من ركلة ثابتة على بعد 12 ياردة عن منطقة الجزاء وصوبها بشكل رائع لترتطم في أحد عناصر الحائط البشري وتغير اتجاهها وتسكن الشباك .

بوروندي وغينيا

تشكيل بوروندي: جوناثان ناهيمانا، كريم نيزيجيمانا، عمر نجاندو، فريديريك نسابيومفا، كريستوف ندواروجيرا، بيير كويزيرا، جايل بيجيرمانا، فرانسيس مصطفى، فيستون عبد الرزاق، حسين شعباني، أميسي محمد .

تشكيل غينيا: إبراهيم كوني، إسياجا سيلا، إرنست سيكا، فالايت سيمون، ميكائيل دايريستام، أمادو دياوارا، إبراهيما سيسيه، محمد ياتارا، فرانسوا كامانو، إبراهيما تراوريه، سوري كابا .

تعرض كريستوف ندواروجيرا لطرد مباشر في الدقيقة 12 بعدما قام بإعاقة مهاجم غينيا الذي كان في طريقة لمواجهة حارس المرمى، وأبدى اللاعب اعتراضه على القرار دون فائدة .

وتقدم المنتخب الغيني في الدقيقة 25 من عمر المباراة عن طريق محمد ياتارا الذي استفاد من خطأ دفاع بوروندي في ابعاد الكرة وسددها أرضية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك بجوار القائمة الأيسر .

وضاعف المنتخب الغيني النتيجة في الدقيقة 52 عن طريق محمد ياتارا صاحب الهدف الأول بعد هجمة منظمة رائعة من الجانب الأيمن وتبادل التمرير مع إبراهيما تراوري ثم سدد الكرة أرضية بجانب القائمة الأيسر .