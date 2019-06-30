مع تكرار الحرائق.. هل تُنقل المحلات التجارية بالعتبة إلى مكان آخر؟

30 يونيو 2019 - 08:55 م

قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول العشوائية والجهل بأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحال والمخازن، وهو ما يتسبب فى تكرار الحرائق خاصة فى فصل الصيف.

وأوضح، أن نشوب حريقى العتبة والجيزة، أعاد فتح مشكلة عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بالإطفاء الذاتى، والتأمين، ومصدر الكهرباء، وغيرها من معايير الأمن الصناعى، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا من العقارات تقع فى مخالفات قانونية، إذ إنها تحوّلت من عقارات سكنية إلى تجارية بالمخالفة لقانون البناء.

وأضاف، أن هناك مشكلة أساسية تكمن فى إقامة الأسواق بأماكن مكتظة بالسكان وبحارات وشوارع ضيقة، حتى أن سيارات الإسعاف والمطافئ لا تستطيع التدخل بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى أى حدث طارئ، وهو ما يخلف خسائر مادية بالملايين، بالإضافة إلى الخسائر فى الأرواح، مشيرًا إلى أن ما يزيد من الخسائر على أصحاب المحال الجهل بأهمية التأمين عليها.

وطالب النائب، بوجود حملات دورية لرفع إشغالات الباعة الجائلين، لفتح الطريق أمام سيارات الإطفاء والإسعاف، فى حالة نشوب حرائق، بالإضافة، إلى التفتيش على إجراءات الأمن الصناعى وفى حالة وجود مخالفة لهذه المعايير يتم إغلاق المحل التجارى حتى يلتزم صاحبه بهذه الشروط.

فى السياق، قال النائب أشرف عزيز إسكندر, عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, إنه "لاتوجد رقابة من المحليات، وينعدم التفتيش المستمر على عوامل الأمن والسلامة، التى تقلل من نسبة وقوع المخاطر وأهمها الحرائق, وهذا خطأ الجهات الرسمية التى تفاجأ بأن هناك مخازن أو محلات ليست مرخصة وبها مواد قابلة للاشتعال".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه يتفق مع مطالب النائب طارق متولى بالقضاء على الأسواق العشوائية, لكن لابد قبل نقلها من إيجاد مكان مناسب لها حتى لا تزيد نسبة البطالة.

وأشار إلى أن "المشكلة فى منطقة العتبة ليست المحلات ولكن المشكلة فى الباعة الجائلين والسريحة، الذين يحتلون شوارعها، حتى أنهم يغلقون الطريق أمام سيارات الإطفاء وهذا ما يجعل الحريق يمتد لأكثر من المتوقع".

ولفت إلى أن "الباعة الجائلين هم أكثر الناس تضررًا, لأن العتبة من المناطق شديدة الخطورة، نظراً لوجود العديد من المخازن التى تحتوى على جميع البضائع سواء كانت ملابس أو مفروشات أو مواد قابلة للاشتعال".

من جانبه قال اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق, إن "نقل الأسواق العشوائية إلى أماكن مناسبة هو شيء حضاري والأمثلة كثيرة, خاصة أنه يوجد بها العديد من المعوقات التى تواجه رجال الحماية المدينة عند وجود حريق, أهما الباعة الجائلين، وتتكدس بالمواطنين الذي يعيقون حركة الطريق أمام سيارات الإطفاء أو الإسعاف".

وأضاف عبدالقادر لـ"المصريون"، أن "هناك العديد من الأمثلة لنقل الأسواق, مثل سوق العبور حاليًا الذى كان يقع فى روض الفرج, وكذا نقل المدابغ إلى مدينة بدر، وهذا يزيد من عملية التوسع، وبهذه الطريقة تتجه الحكومة لإنشاء أسواق حضارية على أعلى مستوى, ولابد من تعميم التجربة".

وأشار إلى أن "منطقة مثل العتبة تعج بالمحلات والشركات والمخازن والباعة الجائلين, ولا تتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة".

ولفت إلى أن "أي محل أو عمل تجارى له شروط قبل الحصول على الترخيص، لكن للأسف المواطن لا يهتم بها، تتلخص فى وجود أكثر من وسيلة إطفاء؛ مثل أجهزة الإطفاء اليدوية بمختلف أنواعها, المياه والرشاشات وهى من الوسائل التى لابد من اللجوء إليها عند وقوع حريق, كما أنه لابد أن يكون هناك جهاز إنذار مبكر، وهو عبارة عن جهاز يعطى سارينة وإشارة ضوئية تنبئ بوجود خطر".

وذكر أن "مخالفة تلك الشروط يعاقب عليها القانون، ولكنها عقوبات ليست رادعة, حيث ينعدم الاهتمام بعوامل الأمن والسلامة".

وأوضح، أن "منطقة العتبة تتسم بضيق شوارعها لتي هي عبارة عن أزقة لا يمكن دخول المطافئ إليها, لذلك نضطر إلى عمل وصلات من خراطيم الإطفاء حتى الوصول إلى مكان الحريق, بجانب التخزين العشوائى فى تلك المخازن".

واعتبر أن "من أكثر المخاطر تدخل المواطنين فى عمليات الإطفاء بشكل عشوائي, مما يعوق رجال الإطفاء", موضحا أنهم عندما يتعاملون مع حريق يبدأون من الجوانب حتى لا تمتد النيران إلى الأماكن المجاورة, ولكن المواطنين على الفور يقومون بخطف الخرطوم بشكل عشوائى"

غير أنه أكد أن "المواطنين دورهم الإيجابى فى إرشاد رجال الحماية المدنية وتوجيههم لمكان الحريق أو أقرب سطح عقار مجاور لعملية الإطفاء".