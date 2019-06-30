«وائل جمعة»: منتخب مصر غير مرشح للفوز بأمم أفريقيا

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وائل جمعة
وائل جمعة

خالد الشرقاوي - متابعات

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قال وائل جمعة، مدافع المنتخب الوطني ونادي الأهلي السابق، إن منتخب مصر بالأداء والمستوى الذي قدمه خلال مباريتي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية، ليس ضمن المرشحين للفوز ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأشار خلال حديثه بالاستوديو التحليلي بقناة "بي أن سبورت"، إلى أن المنتخب الوطني على الرغم من فوزه خلال اللقاءين الماضيين وصعوده لدور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية 2019، إلا أن الأداء كان غير مقنع، لافتًا إلى أن المنتخب يفقد الثقة بسبب المستوى المتواضع رغم الانتصار.

وتابع: "نتمنى فوز مصر بالبطولة، وتقديم مباراة جيدة أمام أوغندا، تقنع الجماهير بقدرة الفراعنة على تحقيق كان 2019".

ولفت إلى أن منتخبي الجزائر والمغرب، أكدوا بقوة ترشحهم للفوز بالأميرة الأفريقية، بعد الأداء المتميز لهما خلال مبارياتهم بالبطولة.


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