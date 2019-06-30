«الكهرباء» تعلن تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من الغد

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن غدا سيتم تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة وفقا لحساب استهلاك المواطنين والتي أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضى بزيادة 14،9% عن العام الماضي، موضحا أن استهلاك شهر يوليو سيكون بالزيادة الجديدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة في إطار التحول من العدادات التقليدية، إلى منظومة العدادات الذكية مسبوقة الدفع.

وأوضح أن العدادات مسبوقة الدفع تتيح للمواطن التعرف على قيمة استهلاكه ولا يفاجئ بقيمة الفاتورة، والتأكد من صحة العدادات.

وتبلغ أسعار شرائح الكهرباء الجديدة كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرشا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرشا )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرشا )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرشا )

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرشا)

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشا)