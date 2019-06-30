  • الأحد 30 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:53 م
بحث متقدم
صلاح

صلاح يواصل هز الشباك..ويمنح منتخب "الفراعنة" العلامة الكاملة

محمد معيط وزير المالية

"المالية" تكشف تطورات جديدة بشأن سعر الدولار الجمركي

فواتير الكهرباء

«الكهرباء» تعلن تطبيق الزيادات الجديدة بدءًا من الغد

أرشيفية

القضاء الأردنى يطوى صفحة الإخوان

القائم بأعمال محافظ القاهرة: حرائق العتبة نشبت في عقارات مخالفة

مع تكرار الحرائق.. هل تُنقل المحلات التجارية بالعتبة إلى مكان آخر؟

وائل جمعة

«وائل جمعة»: منتخب مصر غير مرشح للفوز بأمم أفريقيا

الاخوان

«الإفتاء» ترد على «الإخوان».. وباحث: على الجماعة حل التنظيم

حفتر وأردوغان

تركيا تهدد «حفتر» عسكريًا إذا لم تطلق سراح 6 أتراك

فرص عمل

«القوى العاملة» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ6000 جنيه

رانيا يوسف

هوس «يويتوب» يصل الفنانين.. الفلوس تحكم

لسحب قواتها من أفغانستان..

طالبان: نعكف على صياغة اتفاقية مع واشنطن

عرب وعالم

مولانا سميع الحق، الأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان
مولانا سميع الحق، الأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاب يجبر زوجته على ممارسة الرذيلة.. ويهددها بهذا الأمر

#

قرار مفاجئ من ترامب عن تنظيم الهجرة مع المكسيك

#

ترامب: الولايات المتحدة وفرنسا متفقتان بشأن إيران

#

رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأمريكي يناقشان هذا الأمر

أعلنت حركة "طالبان"، الأحد، أنها "تعيد كتابة" مسودة اتفاقية مع واشنطن تنسحب بموجبها القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل ضمانات من مقاتلي الحركة بأنهم "سيحاربون الإرهاب"، وفق إعلام أمريكي.
جاء ذلك في تصريحات المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة، سهيل شاهين، لوكالة "أسوشيتد برس" في اليوم الثاني من المحادثات مع المبعوث الأمريكي أفغانستان زلماي خليل زاد التي تستضيفها قطر.
وقال شاهي: "إننا نعكف على إعادة كتابة مسودة الاتفاقية وندرج فيها بنودا تم الاتفاق عليها"، واصفا الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة بأنها "حاسمة".
ولفت المتحدث باسم "طالبان" إلى أن العمل ما زال مستمرًا و"لم ينته بعد".
وانطلقت جولة محادثات جديدة بين ممثلين من الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في قطر، السبت، ضمن المساعي الأمريكية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان.
وهذه هي سابع جولة محادثات بين قادة "طالبان" والمسؤولين الأمريكيين، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا.
والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بدء مناقشات مع ممثلي حركة "طالبان"، حول الوجود العسكري الأجنبي في أفغانستان.
وأضاف بومبيو، خلال زيارته لأفغانستان، أن "كل الأطراف متفقة على أن وضع اللمسات الأخيرة على تفاهم بين واشنطن وطالبان، سيفتح الباب أمام حوار بين الأفغان".
وتابع: "أوضحنا لحركة طالبان، أننا مستعدون لإخراج قواتنا من أفغانستان، إلا أننا لم نتفق بعد على جدول زمني لذلك".
وتشهد أفغانستان، منذ سنوات، مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر "طالبان" من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية، وطائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ومؤخرًا، سعت واشنطن إلى فتح نوافذ حوار مع الحركة بهدف إنهاء دوامة العنف.
وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطًا أساسيًا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

صلاح والفرصة الثانية

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما فعلته سما المصري بعد طردها من استاد القاهرة
» شقيقة «ريهام سعيد» تكشف تفاصيل إصابتها بميكروب خطير
» قوات «حفتر» تعلن إسقاط طائرة مسيرة «تركية الصنع»
» «خالد الجندي»: اللهم احشرنا مع «السيسي»
» مدغشقر تتصدر مجموعة الإسكندرية.. ونيجيريا الثانى
» بالفيديو.. موقف محرج لرئيس الوزراء الكندي خلال قمة العشرين
» شاهد.. محاولة اغتيال وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين
» اختفاء مهاجمة منتخب سويسرا في بحيرة أثناء عطلتها الصيفية
» وزيرة السياحة تتقدم بالشكر لجمهورية الصين لإقامة المعرض الاقتصادي
» 84 شهيدًا فلسطينيًا في النصف الأول من 2019
» إيهاب جلال يكشف شروطه للموافقة على بيع إسلام عيسى

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:18 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى