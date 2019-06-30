النيابة العامة بالسودان: استجواب 25 كشهود في "فض الاعتصام"

30 يونيو 2019 - 10:30 م

أعلنت النيابة العامة بالسودان، الأحد، أن لجنة التحقيق والتحري في فض اعتصام الخرطوم استجوبت 25 من القوات النظامية والمدنيين كشهود.



وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن بعض من خضعوا للتحقيق كانوا في ساحة الاعتصام عند وقوع الأحداث، مطلع يونيو/حزيران الجاري.



وأكد البيان استمرار عمل اللجنة "وفقا للأسس المسنودة بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية".



وتحمل قوى "الحرية والتغيير" المجلس العسكري الانتقالي المسؤولية عن مقتل 128 في فض الاعتصام وأحداث عنف تلته، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى بلغ 61.

