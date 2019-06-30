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صلاح يواصل هز الشباك..ويمنح منتخب "الفراعنة" العلامة الكاملة

الرياضة

صلاح
صلاح

المصريون ـ متابعات

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واصل نجم المنتخب المصري محمد صلاح وقائد الفريق أحمد المحمدي هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجل كل منهما هدفا، ليقودا منتخب الفراعنة للفوز 2 - صفر على نظيره الأوغندي يوم الأحد في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر.
وافتتح صلاح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 35، قبل أن يضيف أحمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليواصلا تألقهما في البطولة، بعدما سبق أن سجلا هدفي المنتخب المصري خلال فوزه 2 - صفر على الكونغو الديمقراطية في الجولة الماضية.
بهذه النتيجة، واصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الأوغندي في مواجهاتهما المباشرة بكأس الأمم الأفريقية، بعدما فاز في جميع المباريات الخمس التي جمعت بينهما في المسابقة القارية.
وعزز المنتخب المصري، الذي حسم تأهله لدور الستة عشر منذ الجولة الماضية، موقعه في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب تحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، ليضرب موعدا في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثالث لأي من المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة يوم السادس من يوليو المقبل باستاد القاهرة.
في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الأوغندي عند أربع نقاط في المركز الثاني، ليصعد برفقة منتخب مصر للدور الثاني، ويجتاز مرحلة المجموعات للمرة الأولى في البطولة منذ نسخة المسابقة عام 1978 بغانا، التي شهدت صعوده للمباراة النهائية.
وسيلتقي المنتخب الأوغندي في دور الستة عشر مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة يوم الخامس من نفس الشهر باستاد القاهرة أيضا.
وفي المباراة الأخرى، اكتسح المنتخب الكونغولي منتخب زيمبابوي 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة.
وتقدم المنتخب الكونغولي بهدف سجله جوناثان بولينغا في الدقيقة الرابعة وأضاف سيدريك باكومبو الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 65 من ركلة جزاء ثم اختتم أهداف المنتخب الكونغولي بريت أسومبالونغا في الدقيقة 78.
وحصد المنتخب الكونغولي أول ثلاث نقاط له في البطولة محتلا المركز الثالث، في المقابل، ودع منتخب زيمبابوي منافسات البطولة بعدما توقف رصيده عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

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