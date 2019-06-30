الكرملين: بوتين يجتمع مع الرئيسين البيلاروسي والطاجيكي

30 يونيو 2019 - 11:00 م

اجتمع الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والطاجيكي إمام على رحمون بمقر إقامة لوكاشينكو في مينسك بشكل غير رسمي.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن «بوتين ولكاشينكو عقدا اجتماعا غير رسمي بمقر إقامة الرئيس البيلاورسي، وانضم إليهما لاحقا الرئيس الطاجيكي إمام على رحمون».

وأضاف بيسكوف أن القادة الثلاثة من المقرر أن يحضروا، عقب الاجتماع، الحفل الختامي لدورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك.



من جهة ثانية، كان بيسكوف، قد أعلن اليوم، الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدى ولأول مرة خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، نيته في تكثيف الحوار البناء مع روسيا، وأن بوتين وترامب تحدثا بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى.

