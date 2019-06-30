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بشكل غير رسمي ..

الكرملين: بوتين يجتمع مع الرئيسين البيلاروسي والطاجيكي

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بوتين ومحمد بن زايد
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اجتمع الرؤساء الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والطاجيكي إمام على رحمون بمقر إقامة لوكاشينكو في مينسك بشكل غير رسمي.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن «بوتين ولكاشينكو عقدا اجتماعا غير رسمي بمقر إقامة الرئيس البيلاورسي، وانضم إليهما لاحقا الرئيس الطاجيكي إمام على رحمون».
وأضاف بيسكوف أن القادة الثلاثة من المقرر أن يحضروا، عقب الاجتماع، الحفل الختامي لدورة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك.
من جهة ثانية، كان بيسكوف، قد أعلن اليوم، الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبدى ولأول مرة خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، نيته في تكثيف الحوار البناء مع روسيا، وأن بوتين وترامب تحدثا بثقة عن مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى.
وقال بيسكوف لبرنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» الذي يذاع على قناة «روسيا 1»: «لقد أعرب الرئيس الأمريكي عن عزمه تكثيف الحوار. ماذا عن بوتين؟ لقد تحدث منذ فترة طويلة عن رغبته في أن يسلك طريق تطبيع العلاقات وتنميتها، لكنه قال أيضاً إنه بدون المعاملة بالمثل من جانب أمريكا، فمع الأسف، لن يكون هناك حديث عن ذلك. الآن نسمع ولأول مرة هذه الرغبة المتبادلة من الرئيس الأمريكي».

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