» "الكهرباء"توضح تفاصيل تعميم برنامج القراءات الموحد

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قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء المختلفة غدًا، الاثنين.
وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن التعريفة الجديدة للكهرباء ستكون وفقا لاستهلاك المواطنين، والتي أعلنتها الوزارة الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الزيادة سوف تكون 14.9% عن العام الماضي، متابعًا أنه سوف يتم حساب استهلاك شهر يوليو المقبل بالزيادة الجديدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن «الوزارة تسعى للتحول من العدادات التقليدية إلى منظومة العدادات الذكية مسبوقة الدفع، والتي تتيح للمواطن التعرف على قيمة استهلاكه ولا يفاجأ بقيمة الفاتورة، والتأكد من صحة العدادات».


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