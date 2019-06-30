» أمم إفريقيا.. مدرب أوغندا فخور بلاعبيه رغم الهزيمة

30 يونيو 2019 - 11:50 م

أعرب الفرنسي ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي عن فخره بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو فريقه خلال لقاء مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.



جاءت تصريحات ديسابر بعد الهزيمة التي مني بها المنتخب الأوغندي من نظيره المصري بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى للبطولة القارية.



وفي تصريح تليفزيوني، الأحد، قال ديسابر "النتيجة لم تكن جيدة، لكنني فخور بلاعبي فريقي في المقام الأول والأخير خاصة وأننا لعبنا بتكتيكات فنية على أعلى مستوى".



وأضاف "سيطرنا على أول نصف ساعة من اللقاء، وأضعنا أكثر من فرصة للتسجيل، لكن منتخب مصر هو الأفضل في النهاية".



واختتم تصريحاته بالقول "أنا فخور بلاعبي فريقي، وسنحاول بشتى الطرق مواصلة التألق في العرس القاري".

