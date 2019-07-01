"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

01 يوليه 2019 - 12:10 ص

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة سوف تكون ثابتة خلال الأسبوع الجاري، منوها أن درجة الحرارة تتراوح هذا الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة سوف يشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن درجات الحرارة وقت مباريات بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر تكون جيدة، قائلا: «الجو بيكون لطيف، ودرجات الحرارة تبدأ في الانخفاض».



وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية من ترك المياه الغازية والمعطرات داخل السيارة، وتعرضها لدرجات حرارة عالية؛ لتجنب الانفجار.





