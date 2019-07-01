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عمرو أديب : منتخب مصر يقدم ظاهرة جديدة في كرة القدم

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على مباراة "مصر وأوغندا" ضمن بطولة الأمم الأفريقية، قائلا: "نحن نشاهد ظاهرة كورية جديدة.. فرقة مبتلعبش كويس، بس بتجيب أهداف".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "مصر عندها فرقة فيها مروان والنني، وفرقة مبتستلمش كويس، وفرقة تغيراتها وحشة.. بس ربنا عايز يبسطنا، وإدانا الماتش".
وأشار إلى أن مصر تمتلك لاعب فرعوني وهو محمد صلاح، وجمهور أسطوري، مشيدًا بأداء اللاعب أحمد الشناوي، مضيفًا: "وضع مصر هيكون إيه لما نلعب مع الفرق 8 سلايندر".


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