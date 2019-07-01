الكشف عن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة

01 يوليه 2019 - 01:00 ص

أعلن سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن بدء صرف زيادة المعاشات 15% غدا، معقبا: "الذين سوف يصرفون معاشاتهم غدا سوف تكون الزيادة داخلة عليها".



وأوضح "الصباغ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الزيادة 15% على إجمالي المعاشات بحد أدنى 150 جنيه، وحد أقصى 832.5 جنيه.

