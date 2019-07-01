هاني رمزي يوضح موقف «وردة» من المشاركة مع المنتخب

01 يوليه 2019 - 02:26 ص

أبدى هاني رمزي، مدرب المنتخب الوطني، سعادته بفوز الفراعنة على أوغندا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.



وحول موقف «وردة» من المشاركة مع المنتخب الوطني، أكد «رمزي» أن عقوبة اللاعب انتهت مع نهاية دور المجموعات، مشددًا أن صانع ألعاب الفراعنة سيكون جاهزًا للمشاركة بداية من دور الـ16 بالبطولة الإفريقية.

وأضاف، أن أداء المنتخب خلال المباريات السابقة بـ«الكان» لم يكن مقنعًا للجهاز الفني بشكل كبير، وهو ما سسيتم العمل على إصلاحه في اللقاءات القادمة.