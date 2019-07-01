ريهام سعيد تفاجيء جمهورها برسالة "آخر نفس"

أحمد عادل شعبان
أكدت الإعلامية ريهام سعيد أنها لن تتخلى عن الأطفال الذين من المقرر أن يقوموا بإجراء عمليات عبر برنامجها "صبايا" حتى آخر نفس فيها.
وقالت في منشور عبر صفحتها بـ"فيس بوك" : ""وصلوا رسالتي لكل الناس وطمنوهم، بالنسبه لأهالي المائة طفل اللي مستنيين عمليات، والولاد اللي المفروض يسافروا، مايخافوش المرض مش هيعطلني، ولآخر نفس إن شاء الله هنكون في خدمتهم".
وأضافت: ""ماتقلقوش ربنا كبير.. الثقة بالله أذكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل".
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