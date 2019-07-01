ذهبت لزيارة والدها بعد سنين الفراق .. فحاول اغتصابها

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أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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اغتصاب ابنة

كشفت التحقيقات مفاجآت مدوية حول سقوط فتاة من شرفة منزلها بمدينة السادس من أكتوبر وكسر قدمها.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن والدي الفتاة المصابة انفصلا منذ 7 سنوات، وسافر بعدها الأب للعمل في ليبيا، انتقلت "إيمان" 18 سنة، للإقامة مع والدتها بمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وأشارت التحريات إلى أن الأب عاد في إجازة منذ 5 أيام فانتقلت ابنته لزيارته في شقته بالمجاورة 12 في الحي السادس، والمبيت صحبته إلا أنها أصيبت بصاعقة لدى محاولة والدها التحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

حسب تحريات الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، قررت الفتاة ترك المنزل عائدة إلى والدتها، إلا أن والدها احتجزها خوفا من الفضيحة، ولدى شروعها في الهرب عبر الشرفة بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت.

وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى، وتمكن النقيبان محمد فودة وأحمد سعيد، معاونا مباحث قسم ثان أكتوبر من ضبط الأب بعد الاستماع لأقوال ابنته التي اتهمته بالتحرش بها، ومحاولته الاعتداء عليها جنسيا.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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