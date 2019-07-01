تداول أسئلة الإيطالية والفرنسية عقب ربع ساعة من الامتحان

01 يوليه 2019 - 09:50 ص

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صورًا لامتحان اللغة الإيطالية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة ضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية المنعقد حاليًا.

وكان أحد الطلاب صور امتحان اللغة الإيطالية ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية مصدر تصوير الامتحان ونشره.

كما تداولت بعض جروبات واتس آب الخاصة بالتعليم، نموذج امتحان اللغة الفرنسية الذي يؤديه 439 ألفًا و253 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة، مصحوبة بالإجابات الخاصة بالأسئلة، وقال مسؤولو الجروبات إنّ مستوى الامتحان متوسط، ومعظم أسئلته من داخل المنهج وبالقياس عليها.

وفي سياق متصل، يتواصل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات سريعة ورادعة تجاه الجروبات.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن وجود ترتيبات لعقد مؤتمر صحفي بعد غد الأربعاء عقب الانتهاء من أداء آخر امتحان للثانوية العامة العام الجاري.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان تقرير مفصل عن الأحداث التي شهدتها الامتحانات، وتفاصيل محاولات الغش ونوعية الأدوات المضبوطة مع الطلاب الغشاشين.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الإثنين، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا/ طالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبا/ طالبة"، واللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبا/ طالبة"، واللغة الإيطالية "41 ألفا و666 طالبا وطالبة"، واللغة الألمانية "102 ألف و471 طالبا/ طالبة"، واللغة الفرنسية "439 ألفا و253 طالبا/ طالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبا/ طالبة"، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبا/ طالبة.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مقاييس المفاهيم في مادة الأحياء، ومقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة، والتربية الوطنية بإجمالي 373 طالبا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 190 طالبا/ طالبة.