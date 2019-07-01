  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
ارشيف

بعد تصدر المجموعة.. من يواجه منتخب مصر في دور الـ16؟

المغامسي

هكذا وصف "المغامسى" ولى العهد السعودى

السودان

"العسكري" السوداني يحمل هذه الجهة مسئولية سقوط ضحايا

صورة الخبر

صادم.. مسلسل عربى يحقق أعلى الإيرادات بإسرائيل

عمرو وردة

شاهد.. كيف استقبلت الجماهير "وردة"

طلاب اختبار

تداول أسئلة الإيطالية والفرنسية عقب ربع ساعة من الامتحان

بالصور.. لماذا لم يرتدي على ربيع بدلة الفرح؟

أول صورة لابنة على ربيع منذ انفصاله

الدولار

تعرف على سعر الدولار بالبنوك

أرشيفية

ذهبت لزيارة والدها بعد سنين الفراق .. فحاول اغتصابها

عزت أبو عوف

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

لن تصدق.. أفعى تبتلع تمساحًا ضخمًا

#

احذر.. الجمبري يحتوى على كوكايين

#

طفلة تعالج أفعى عملاقة

بريطانيا

أفعى

ذعر

حالة من الرعب سيطرت على مدينة كامبريدج شمال العاصمة البريطانية، بعد رصد أطول ثعبان في العالم يزحف في أحد شوارع المدينة.

وقالت الشرطة إنها رصدت أفعى مشبكية يصل طولها إلى 2.7 متر في شارع سكني بمنطقة "لويفيل روود" في كامبرديج، وأنها تبذل جهودًا من أجل العثور عليها.

وجنوب شرق آسيا هو موطن الأفعى المشبكية، التي تعتبر الأطول في العالم، إذ يمكن أن يصل طولها إلى 9.6 متر.

ورغم شكلها المرعب وطولها اللافت، إلا أن الأفعى المشبكية ليست سامة، لكنها تعتمد على عصر فرسيتها حتى الموت.

ويمكن للأفعى المكتملة النمو من هذا النوع أن تفتح فكيها، بما يكفي لابتلاع إنسان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجير العاصمة الأفغانية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة لـ"حذاء"
» "توتير" يتحول لبرقية عزاء على روح عزت أبو عوف
» ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"
» طليقة فنان شهير: ليه بتخلي ولادنا يدفعوا الثمن؟
» لأول مرة .. فنان شهير ينشر صورة مع ابنته بعد أنباء طرده لها من المنزل
» إبراهيم سعيد يكشف عن المأساة التي يعاني منها محمد صلاح
» تعرف على موعد تشييع جنازة عزت أبو عوف
» بعد شائعات زواجهما .. فنانة شهيرة تظهر مع زميلها وتتغزل فيه
» أمم إفريقيا.. مدرب أوغندا فخور بلاعبيه رغم الهزيمة
» "فهود" الكونغو تفترس زيمبابوي برباعية بأمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى