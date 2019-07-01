صادم.. مسلسل عربى يحقق أعلى الإيرادات بإسرائيل

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متابعات-علا خطاب

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إسرائيل

الهيبة

تيم الحسن

أفادت مصادر بأن المسلسل اللبناني السوري الشهير، الهيبة، بطولة تيم الحسن، الأكثر بحثًا على الشبكة العنكبوتية في "إسرائيل"، وعلى شاشات مستوطنيها من خلال ما توفره شركة "نتفليكس" الأمريكية، خاصة الترجمة للغة العبرية.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن برغم أنه يعيش في الأرض المحتلة عام 1948 يعيش مليون ونصف مليون فلسطيني، ولكن هؤلاء غير مشمولين في فئة رصدها Google Trends تبحث عن المسلسل اللبناني- السوري.

وتابعت: الدليل هو البحث المباشر عن كلمات لها علاقة بالمسلسل باللغة العبرية، فضلاً عن أنهم (فلسطينيو الـ48) ليسوا بحاجة للبحث عنه، ما دامت القنوات التليفزيونية العربية توفره لهم، كما أن هناك عشرات المواقع الإلكترونية العربية التي توفر، وبالمجان، جميع حلقات "الهيبة" بأجزائها الثلاثة على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لابد ألا ننسي حقيقة أن الإسرائيليين يريدون اكتشاف ليس فقط "العالم السفلي" من لبنان؛ هم يريدون ببساطة اكتشاف ومعرفة كل شيء يحصل هُنا مثل: كيف يفكر الناس؟ كيف يتحملون انقطاع التيار الكهربائي بعد كل هذه السنين، والأهم صوت محولات الكهرباء وما تسببها من تلوث سمعيّ؟ كيف لا يقتلون بعضهم البعض في ظل زحمة السير؟ وكيف أكملوا حياتهم بصورة طبيعية بعد أزمة النفايات التي كُنِّست تحت سجادة، فيما الهواء لا تحتملُ رائحته؟ وكيف يتحملون هذه البيروقراطية القاتلة لمجرد حاجتهم لاستخراج شيء اسمه إخراج قيد، أو هويّة؟ كيف لم يهدموا المستشفيات بعد على رؤوس مالكيها بعدما مات بعضهم على أبوابها؟ وأيّ معجزة هذه التي أبقت هؤلاء "البشر الخارقين"؟!"، وفق قولها.

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