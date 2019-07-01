بعد تصدر المجموعة.. من يواجه منتخب مصر في دور الـ16؟

01 يوليه 2019 - 10:13 ص

حسم المنتخب المصرى صدارة مجموعته، ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، بعدما حقق "الفراعنة" العلامة الكاملة 9 نقاط، من ثلاثة انتصارات متتالية.

وسيواجه منتخب مصر صاحب المركز الثالث من إحدى المجموعات، الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

ووفقًا لقواعد البطولة، فإن الحالة الاستثنائية الوحيدة التي لا يستطيع المنتخب المصري فيها مواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، رغم تأهله، هي عدم تأهل صاحبي المركز الثالث في المجموعتين الأولى (A )، والرابعة (D ).