» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة لـ"حذاء"

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حذاء
حذاء

متابعات-علا خطاب

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أثارت المطربة أصالة، جدلاً واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي، وذلك عبر نشرها صورة لحذاء الأحمر على "الإنستجرام" على خاصية الستوري

وفي التفاصيل أنّ أصالة نشرت صورة لها مرتدية حذاء أحمر اللون.

وعلقت أصالة على الصورة بالقول: "لأوّل مرّه في حياتي ألبس حذاءً لطالما حلمت أنّ ألبسه، وذلك لأنّني واظبت على تماريني الرّياضيّه، وصمّمت أنّ أتخلّص من الّذي يمنعني، وتحكّمت بعضلة بقدم رجلي واستمتعت لأول مرّه بحذائي الأحمر الحمد لله".



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