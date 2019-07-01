تأخر 6 طلاب عن أداء اختبار اللغة الأجنبية الثانية

01 يوليه 2019 - 10:30 ص

تأخر 6 طلاب بلجنة مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عن الدخول، قرابة نصف الساعة، وتدخل أولياء الأمور لدى أمن البوابات للسماح لهم بالدخول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الإثنين، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا/ طالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبا/ طالبة"، واللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبا/ طالبة"، واللغة الإيطالية "41 ألف و666 طالبا وطالبة"، واللغة الألمانية "102 ألف و471 طالبا/ طالبة"، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا/ طالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبا/ طالبة"، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبا/ طالبة.