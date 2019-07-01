  • الإثنين 01 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
ارشيف

بعد تصدر المجموعة.. من يواجه منتخب مصر في دور الـ16؟

المغامسي

هكذا وصف "المغامسى" ولى العهد السعودى

السودان

"العسكري" السوداني يحمل هذه الجهة مسئولية سقوط ضحايا

صورة الخبر

صادم.. مسلسل عربى يحقق أعلى الإيرادات بإسرائيل

عمرو وردة

شاهد.. كيف استقبلت الجماهير "وردة"

طلاب اختبار

تداول أسئلة الإيطالية والفرنسية عقب ربع ساعة من الامتحان

بالصور.. لماذا لم يرتدي على ربيع بدلة الفرح؟

أول صورة لابنة على ربيع منذ انفصاله

الدولار

تعرف على سعر الدولار بالبنوك

أرشيفية

ذهبت لزيارة والدها بعد سنين الفراق .. فحاول اغتصابها

عزت أبو عوف

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

بالمنصورة..

تأخر 6 طلاب عن أداء اختبار اللغة الأجنبية الثانية

الحياة السياسية

طلاب
طلاب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تداول أسئلة الإيطالية والفرنسية عقب ربع ساعة من الامتحان

#

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

#

بدء مارثون الثانوية العامة باللغة العربية

#

قرار جديد من السعودية بشأن «الأشقاء القطريين»

تأخر 6 طلاب بلجنة مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عن الدخول، قرابة نصف الساعة، وتدخل أولياء الأمور لدى أمن البوابات للسماح لهم بالدخول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الإثنين، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا/ طالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبا/ طالبة"، واللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبا/ طالبة"، واللغة الإيطالية "41 ألف و666 طالبا وطالبة"، واللغة الألمانية "102 ألف و471 طالبا/ طالبة"، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا/ طالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبا/ طالبة"، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبا/ طالبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المسيري.. يا "وردة" نبتت من جرح!

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور

إخضاع الأذكياء في حروب الجيل الخامس

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجير العاصمة الأفغانية
» فنانة شهيرة تثير الجدل بصورة لـ"حذاء"
» "توتير" يتحول لبرقية عزاء على روح عزت أبو عوف
» ذعر ببريطانيا لوجود أفعى "آكلة للبشر"
» طليقة فنان شهير: ليه بتخلي ولادنا يدفعوا الثمن؟
» لأول مرة .. فنان شهير ينشر صورة مع ابنته بعد أنباء طرده لها من المنزل
» إبراهيم سعيد يكشف عن المأساة التي يعاني منها محمد صلاح
» تعرف على موعد تشييع جنازة عزت أبو عوف
» بعد شائعات زواجهما .. فنانة شهيرة تظهر مع زميلها وتتغزل فيه
» أمم إفريقيا.. مدرب أوغندا فخور بلاعبيه رغم الهزيمة
» "فهود" الكونغو تفترس زيمبابوي برباعية بأمم إفريقيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»
تصفح فيس بوك
النصب الإلكترونى